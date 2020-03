Des options plus chères pour le Mac Pro de 2019

Suite à la présentation de nouveaux produits hier, Apple a profité de l'occasion pour revoir le tarif de certaines options pour son Mac Pro de 2019, ont repéré nos confrères de Mac4Ever . Alors que l'heure était plutôt aux baisses de prix, ce sont bien des hausses auxquelles a eu droit le Mac Pro. La configuration de base est toujours affichée à 6 499 € sur l'Apple Store , mais les options ont plus chères. Par exemple, le Xeon W 28 cœurs coûte désormais 8 750 €, contre 8 400 € précédemment. Même chose du côté de la mémoire vive, avec un maximum de 31 250 € pour 1,5 To contre 30 000 € jusqu'ici, ou des cartes graphiques avec un maximum de 13 500 € pour la deux cartes Radeon Pro Vega II Duo contre 12 960 € auparavant. Le stockage n'est pas épargné, l'option 8 To coûtant maintenant 3 250 € au lieu de 3 120 € jusqu'ici. Et les fameuses roulettes sont maintenant affichées à 500 €, contre 480 € précédemment.Les tarifs américains d'Apple n'ayant pas bougé, il s'agit vraisemblablement d'un ajustement relatif à la variation des taux de change entre l'euro et le dollar ; un ajustement qu'on a pu également constater sur le Mac mini hier. Ce n'est ni la première ni la dernière fois, mais à un tel niveau de tarif et de marge, il est difficile de ne pas trouver cela légèrement ridicule...