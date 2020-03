Des étuis avec clavier et trackpad aussi pour l'iPad 7 et l'iPad Air chez Logitech

L’étui Combo Touch pour iPad de Logitech associe un trackpad de précision à un clavier complet rétroéclairé. Parcourez votre iPad à l’aide des gestes qui vous sont familiers ou déplacez simplement le curseur pour modifier vos feuilles de calcul, documents et autres présentations. Bénéficiez du confort d’un clavier complet doté de touches rétroéclairées, idéales pour travailler de nuit ou dans les environnements sombres comme les avions. Enfin, le design flexible offre quatre modes d’utilisation, pour plus de polyvalence.

Avec l'iPad Pro de 2020 présenté hier , Apple a dévoilé de nouveaux étuis dotés d'un clavier... et d'un trackpad. C'est la première fois qu'Apple met en place un tel dispositif sur ses tablettes, et une nouvelle version d'iPadOS sortira la semaine prochaine pour apporter la nécessaire prise en charge logicielle. Cette dernière permettra d'utiliser les Magic Keyboard d'Apple sur les iPad Pro de 2018 et de 2020, mais il sera aussi possible d'utiliser des trackpads sur les autres modèles d'iPad. Le Magic Trackpad 2 du Mac sera en effet pris en charge, et des accessoires dédiés à l'iPad classique et à l'iPad Air seront également commercialisés.Dans la foulée de la présentation des Magic Keyboard destinés à l'iPad Pro, qui coûtent 339 € pour le modèle 11" et 399 € pour le modèle 12,9", Apple a ajouté à sa boutique en ligne deux modèles d'étuis intégrant un clavier et un trackpad conçus par Logitech. Un premier modèle destiné à l'iPad de 7ème génération (10,2") est proposé à 149,95 € , et un autre destiné à l'iPad Air 3 et l'iPad Pro 10,5" est également affiché à 149,95 € Ces deux références ne sont pas encore disponibles, et Apple ne précise pas quand les commandes seront lancées. Pour ce qui est des Magic Keyboard destinés aux iPad Pro, c'est en mai que la commercialisation est prévue ; il n'est donc pas impossible qu'il faille attendre encore plusieurs semaines pour pouvoir mettre la main sur ces alternatives de Logitech destinées aux modèles iPad plus modestes.