Le MacBook Pro 13,3'' n'en a plus pour longtemps

MacBook Air — MacBook Pro 13,3" — MacBook Pro 16"

La suite logique...

...d'une gamme devenue illogique

Un portrait robot ?

Après la sortie d'un MacBook Pro 16" largement remanié en novembre 2019, on s'attendait naturellement à ce que le MacBook Pro 13,3" reçoive rapidement le même traitement. Les rumeurs ont été nombreuses à abonder dans ce sens, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo annonçant d'ailleurs une sortie au deuxième trimestre de 2020 , comme pour le nouveau MacBook Air. Apple a elle-même participé à faire monter la sauce, en enregistrant dès le mois de janvier un modèle portant le numéro A2289 auprès de l'EEC Ce n'est pas ce modèle A2289 qui a été présenté hier. La FCC américaine nous a en effet confirmé qu'il s'agissait d'une référence différente (A2179), et il reste donc bien au moins un nouveau modèle d'ordinateur portable dans les tuyaux à Cupertino. Le MacBook Air a simplement pris un peu d'avance, ou le MacBook Pro un peu de retard, c'est au choix.Dans la gamme d'ordinateurs portables d'Apple, le MacBook Pro 13,3" est encadré par deux autres modèles : le MacBook Air en entrée de gamme, et le MacBook Pro 16" en haut de gamme. En rafraichissant ces deux modèles, Apple nous montre assez précisément ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la révision à venir du MacBook Pro 13,3". Il faut dire que la gamme actuelle a nettement perdu en cohérence.Avec le MacBook Air de 2020, il est possible d'obtenir un ordinateur portable tout à fait honorable avec 256 Go de stockage pour 1 199 €, soit 300 € de moins que le MacBook Pro 13,3" d'entrée de gamme qui n'intègre lui que 128 Go de stockage. Pour le premier MacBook Pro 13,3" avec 256 Go de stockage, il faut compter 1 749 € ! Or, les différences techniques entre le MacBook Air et le MacBook Pro 13,3" avec deux ports Thunderbolt 3 ne sont pas si faramineuses et il devient très difficile de conseiller le MacBook Pro avec un tel écart de prix. Un peu plus de puissance, un écran légèrement meilleur et la dispensable Touch Bar... pour 550 € de plus à capacité égale, alors que le clavier du MacBook Air est plus fiable et confortable ? Beaucoup préféreront le MacBook Air, qui a aussi l'avantage de la légèreté et de la finesse.Tandis que le grand modèle de MacBook Pro est récemment passé de 15,4" à 16", le petit modèle pourrait passer de 13,3" à 14,1" , nous indiquait Ming-Chi Kuo un peu plus tôt ce mois-ci. Avec une refonte du design inspirée de celle du MacBook Pro 16", il faudrait donc s'attendre à un châssis légèrement plus large et épais, à l'intégration du clavier doté du mécanisme à ciseaux plus fiable et confortable, aux haut-parleurs plus puissants, aux nouveaux micros, à la batterie plus importante... Apple devrait également profiter de l'occasion pour adopter des processeurs d'Intel plus récents et plus performants, et on devrait évidemment retrouver des capacités de stockage doublées avec 256 Go en entrée de gamme, comme sur le MacBook Air. Le tout avec un tarif identique, voire en légère baisse sur le modèle d'entrée de gamme si Apple s'inspire de ce qui a été fait avec le MacBook Air.Le MacBook Pro 13,3" fait tache désormais, et son achat n'est absolument plus conseillé dans les circonstances actuelles : si vous devez absolument renouveler votre matériel sans attendre et que vos besoins en puissance sont relativement modérés, nous vous suggérons plutôt d'opter pour un MacBook Air de 2020. Si vous avez encore quelques semaines ou quelques mois devant vous, nous vous conseillons très clairement de patienter jusqu'à l'arrivée de cette tant attendue refonte, qui pourrait survenir — espérons-le — d'ici la WWDC 2020 en juin prochain.N'oubliez pas, quel que soit le modèle de MacBook Air ou de MacBook Pro que vous recherchiez, qu'il est toujours possible de bénéficier de rabais chez les revendeurs (voir nos bons plans et notre comparateur de prix ), et que les MacBook Pro sont disponibles avec un rabais de 15% sur le Refurb Store d'Apple ( qu'est-ce que c'est ? ). En cas de doute, n'hésitez pas à demander conseil sur nos forums