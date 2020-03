Des fonds d'écran sur CarPlay sur iOS 14 ?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Apple n'a jamais pris la peine d'intégrer la gestion des fonds d'écran sur CarPlay, la version embarquée d'iOS pour les voitures. Cela pourrait changer avec iOS 14, ont découvert nos confrères de 9To5Mac dans la version bêta interne d'iOS 14 qu'ils ont ont réussi à se procurer. La fonctionnalité serait pour le moment testée avec les fonds d'écran par défaut d'iOS 13, avec la prise en charge du mode sombre et la bascule automatique d'une image à l'autre. On ne sait pas encore si Apple permettra d'intégrer ses propres fonds d'écran (l'idée pouvant être de ne pas distraire le conducteur), ou tout simplement si cette fonctionnalité sera maintenue dans la version finale.C'est en juin qu'Apple présentera les nouveautés d'iOS 14 et de ses différents systèmes d'exploitation. En pleine épidémie de coronavirus, la WWDC 2020 se tiendra entièrement en ligne mais sera maintenue, a annoncé Apple la semaine dernière. Les futures mises à jour passeront ensuite l'été en version bêta avant que les versions finales ne soient déployées pour le grand public en septembre.