Bientôt des MacBook Air Retina à 769  sur le Refurb

Au lendemain de la présentation du MacBook Air de 2020 , les anciens modèles ne sont plus vendus sur l'Apple Store classique mais ils sont toujours référencés sur le Refurb Store , la boutique de produits reconditionnés d'Apple. Ils ne sont pas disponibles pour le moment, mais Apple a déjà modifié leurs tarifs en vue de leur prochain retour. Et ça va faire mal : les modèles de 2018 vont être proposés à 769 € pour 128 Go ( argent or ) et 829 € pour 256 Go ( argent or ), alors que les modèles de 2019 seront à 919 € pour 128 Go ( argent or ), et 969 € pour 256 Go ( argent or ).En résumé, le MacBook Air de 2020 présente des processeurs plus puissants, un stockage doublé, et un nouveau clavier à mécanisme à ciseaux plus confortable et plus fiable que le clavier à mécanisme papillon des anciens modèles. Sur l'Apple Store , les nouveaux modèles coûtent officiellement 1 199 € pour 256 Go de stockage (il n'y a plus de modèle avec seulement 128 Go), et 1 499 € pour 512 Go de stockage. Entre les modèles de 2018 et de 2019, les différences sont plus ténues et se limitent essentiellement à la présence de la technologie True Tone sur l'écran de la génération la plus récente.Bien sûr, il est préférable d'opter pour un modèle de 2020 ; le clavier sera plus satisfaisant au quotidien et surtout plus fiable dans la durée, même si les anciens modèles sont couverts par un programme qualité pendant quatre ans en cas de pépin. Il n'empêche que la grande différence de prix pourra en faire réfléchir plus d'un. Si votre budget est limité et que le MacBook Air de 2020 représente un investissement trop important, il peut être intéressant d'attendre le retour des anciens modèles, notamment ceux de 2018 (quitte à faire des économies...), sur le Refurb Store Les MacBook Air ne sont pas très souvent présents sur la boutique de produits reconditionnés d'Apple, aussi nous ne savons pas dans combien de temps ces anciennes configurations seront à nouveau proposées. Peut-être dès demain, peut-être dans plusieurs semaines... Les quantités pourraient également être très limitées et les stocks s'écouler très rapidement. Nous ne manquerons pas de surveiller la situation de près et de vous avertir en cas de retour dans notre rubrique Bons Plans