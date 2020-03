Bientôt des iPad Pro de 2018 à 619  sur le Refurb Store

Suite à la présentation des iPad Pro de 2020 un peu plus tôt cette semaine, Apple a discrètement revu les tarifs des modèles de 2018 sur le Refurb Store . Ils ne sont pas encore disponibles, mais on sait donc à quel prix ils seront lorsqu'ils feront leur retour. Pour les modèles 11", ce sera à partir de 619 € en version Wi-Fi, et 759 € en version cellulaire. Pour les modèles 12,9", ce sera à partir de 779 € en version Wi-Fi, et 919 € en version cellulaire.Rappelons que les nouveaux iPad Pro sont proposés sur l'Apple Store à partir de 899 € (Wi-Fi) ou 1 069 € (cellulaire) pour les modèles 11", et à partir de 1 119 € (Wi-Fi) ou 1 289 € (cellulaire) pour les modèles 12,9". Les modèles d'entrée de gamme sont désormais équipés de 128 Go de stockage, contre 64 Go pour les représentants de la gamme précédente.Les nouveautés des iPad Pro de 2020 sont intéressantes, mais pas forcément indispensables pour tous les publics. Si vous n'avez par exemple rien à faire des appareils photos, les modèles de 2018 conservent tout leur intérêt et les économies réalisables sont loin d'être négligeables, d'autant que les iPad Pro de 2018 sont bien compatibles, au besoin, avec les nouveaux Magic Keyboard avec trackpad.Les stocks du Refurb Store vont et viennent, et on ne sait pas quand les iPad Pro de 2018 feront leur retour. C'est peut-être une question de quelques jours seulement, ou peut-être une question de semaines. Mais si vous n'êtes pas pressé et que les anciens modèles d'iPad Pro à moindre prix vous font de l'oeil, il est intéressant d'attendre un peu. Nous ne manquerons pas de vous avertir du retour de l'iPad Pro de 2018 sur le Refurb Store dans notre rubrique Bons Plans