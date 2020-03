Coronavirus : l'Apple Store impose des limites de commande

Suite au lancement de quelques nouveaux produits ( MacBook Air Mac mini et iPad Pro notamment) cette semaine, Apple a mis en place des limites de commande sur l'Apple Store en ligne . Apple peine en effet à produire des quantités suffisantes alors que la chaîne de production asiatique a été fortement impactée pendant plusieurs semaines, et les mesures de confinement mises en place dans certains pays ont fait augmenter la demande de certains produits.Les limites mises en place sont de cinq exemplaires sur les derniers MacBook Air et Mac mini, et de deux exemplaires pour les iPad Pro, les iPhone et les AirPods Pro. Pour la plupart des autres références, aucune limite ne semble imposée pour le moment.Si vous avez besoin de quantités importantes de certaines références, par exemple pour votre entreprise, il faudra donc attendre, à moins de passer par les revendeurs. À ce sujet, les nouveaux MacBook Air et iPad Pro commencent à être référencés sur Amazon et les autres commerçants devraient rapidement suivre ; vous pouvez retrouver toutes les nouveautés sur notre comparateur de prix . Il n'est en revanche pas encore question de tarifs promotionnels ; pour cela, il faudra patienter un peu !