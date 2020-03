Confinement : la qualité du streaming va baisser

Les mesures de confinement prises dans plusieurs pays en Europe conduisent de nombreux utilisateurs à se ruer sur les différents services de streaming, tandis que la pratique du télétravail a soudainement explosé, à la fois pour les entreprises et le milieu scolaire et étudiant. Conséquence : ça coince ! Les infrastructures européennes sont de bonne facture, mais elles ne sont pas conçues pour un tel afflux et des ralentissements peuvent se faire ressentir. Mercredi, Thierry Breton a ainsi demandé aux différents acteurs du monde du streaming de faire leur possible pour réduire leur impact sur la bande passante . Le commissaire européen pour le marché intérieur s'est notamment entretenu avec Reed Hastings, directeur de Netflix, pour lui demander de diminuer la qualité des vidéos sur son service.Netflix a hier accepté de faire le nécessaire :, a déclaré un porte-parole de l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est au tour de YouTube d'abaisser sa qualité au sein de l'Union européenne :, a déclaré la filiale de Google. Apple ne s'est (encore ?) pas exprimée sur le sujet.Si vous constatez une dégradation de la qualité des vidéos en streaming dans les prochaines semaines, c'est donc normal et cela devrait avoir une influence considérable sur la fluidité des connexions à internet durant cette période inhabituelle. Les services de streaming représentent en effet une part sidérante de la bande passante en Europe et en France. Selon des mesures réalisées en fin d'année 2018, Netflix représentait alors 23% des données nationales à lui tout seul, alors que les quatre plus gros acteurs du marché (Netflix, Google, Akamai et Facebook) avalaient alors 53% de la bande passante. Ces chiffres ont depuis augmenté.