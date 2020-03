Apple TV+ : The Banker, le premier film d'Apple disponible

C'est le premier long-métrage d'Apple à s'offrir une sortie au cinéma (aux États-Unis tout du moins) :vient d'être lancé sur Apple TV+, avec quelques mois de retard suite à un scandale sexuel autour d'un co-producteur du film. Avec Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, Nia Long et Nicholas Hoult, le film raconte l'histoire de deux hommes d'affaires afro-américains qui font appel à un ouvrier blanc, qu'ils placent à la tête de leur entreprise, pour défier les lois raciales et développer leur banque. Le scénario est basée sur une histoire vraie.Aujourd'hui sort également le troisième épisode de la série Amazing Stories , qui a commencé à être diffusée il y a deux semaines. Vous pouvez retrouver le calendrier des sorties pour cette première partie d'année 2020 sur cette page . Notez que tous les tournages d'Apple TV+ sont actuellement à l'arrêt à cause de l'épidémie de coronavirus : cela n'aura pas d'influence sur les sorties à court terme, mais les productions prévues pour l'année prochaine devraient prendre du retard.