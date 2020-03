L'iPad Pro mini-LED toujours prévu pour cet automne ?

Et voilà, l'iPad Pro de 2020 est enfin sorti cette semaine. Les rumeurs à son sujet avaient été nombreuses , et des signes concrets ne laissaient pas grand doute sur l'imminence de l'annonce. Mais parallèlement, les bruits de couloir autour d'une autre sortie ont commencé à se faire de plus en plus insistants ces derniers temps : Apple pourrait dévoiler un iPad Pro encore plus haut de gamme en fin d'année 2020. Il ne s'agirait pas d'une nouvelle gamme venant en remplacement des modèles actuels, mais bien d'un modèle complémentaire.Aujourd'hui, DigiTimes affirme qu'un iPad Pro doté d'un écran mini-LED serait bien lancé par Apple au quatrième trimestre. Le mois dernier, l'Economic Daily News affirmait que l'entreprise taïwanaise InnoLux serait en charge de fournir les dalles, alors que l'analyste Ming-Chi Kuo assure de son côté qu'il s'agira d'un modèle doté d'une diagonale de 12,9" . Pas de modèle 11", donc. Le mois dernier, DigiTimes avançait également que ce modèle pourrait être la première tablette d'Apple à être équipée d'un modem 5G , peu après le lancement de l'iPhone 12 en étant également doté.Rappelons que la technologie mini-LED reprend certains avantages de la technologie OLED, comme sa capacité à afficher des noirs absolus, tout en présentant des économies d'énergie, une finesse accrue et une luminosité supérieure, avec l'avantage de n'avoir aucune sensibilité au phénomène de rémanence auquel peuvent être soumis les écrans OLED. La technologie mini-LED désigne le système de rétroéclairage, qui est basé sur des zones de LED pouvant être désactivées ; il s'agit toujours d'un écran LCD.Si les rumeurs actuelles sont correctes, notez bien qu'il faut s'attendre à une tarification particulièrement salée pour ce modèle "hors-série". En fonction de la capacité de stockage embarquée, les prix pourraient rappeler ceux de jolis modèles de MacBook Pro. À suivre !