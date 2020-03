L'iPhone 12 toujours prévu pour cet automne, mais...

On l'a vu cette semaine, ce n'est pas l'épidémie de coronavirus qui va empêcher Apple de dévoiler des nouveautés. Il y a cependant une grande différence entre le lancement d'un nouvel iPad Pro ou d'un nouveau MacBook Air et la commercialisation d'une nouvelle gamme d'iPhone, dont le nombre d'exemplaires à produire est nettement supérieur. Tandis que le successeur de l'iPhone 8 qui était attendu pour ce mois de mars a vraisemblablement pris quelques semaines de retard, tous les regards sont déjà tournés vers l'iPhone 12, le lancement le plus attendu de l'année qui est prévu pour le mois de septembre.Selon Mark Gurman et Debby Wu de Bloomberg , la chaîne de production d'Apple aurait été durement touchée en ce début d'année 2020 mais la situation reviendrait petit à petit à la normale en Chine. Apple espérerait ainsi toujours pouvoir commercialiser l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro cet automne, quitte à ce que le lancement soit légèrement retardé — il a déjà été question d'un décalage d'un mois — ou que les stocks ne soient pas réellement au rendez-vous dans un premier temps. Tim Cook et son équipe regarderaient toutefois d'un mauvais oeil l'évolution de la situation dans d'autres pays où sont confectionnés certains composants.

Montage par Ben Geskin

Si l'iPhone est assemblé en Chine, de nombreuses pièces détachées proviennent d'autres pays — dont la France avec STMicroelectronics, l'Italie, la Corée du Sud... — et les mesures de confinement qui se mettent petit à petit en place un peu partout dans le monde promettent de considérablement affecter les lignes de production. Même si Apple varie ses approvisionnements pour limiter les risques, il suffit qu'un seul composant vienne à manquer pour que toute la chaîne de production soit déstabilisée. Or, la crise semble bien partie pour s'installer de manière contraignante et durable dans de nombreux pays. Nous venons d'ailleurs d'apprendre la mise en place d'une mesure de confinement en Californie, où se situe le siège d'Apple.Vous l'aurez compris, Apple maintient vraisemblablement toujours son objectif de lancer l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro en septembre ou en octobre, mais le bon déroulé du plan dépendra de nombreux paramètres sur lesquels la firme de Cupertino n'a pas la main. Il reste encore environ six mois avant l'hypothétique sortie de ces nouveaux modèles, et beaucoup de choses peuvent se passer d'ici-là.