Que vaut la puce Apple A12Z de l'iPad Pro de 2020 ?

L'iPad Pro de 2020, qui a été présenté par Apple un peu plus tôt cette semaine, intègre une puce Apple A12Z Bionic. Apple a peu communiqué au sujet de cette nouveauté au suffixe inédit, qui succède à la puce Apple A12X Bionic de l'iPad Pro de 2018, se contenant de préciser que les performances graphiques seraient en hausse.Le site MySmartPrice a publié des mesures de performances de cet iPad Pro de 2020 réalisées sur le test d'AnTuTu. La nouvelle tablette d'Apple a atteint un score de 712 218 points, contre 705 585 points pour le précédent modèle. Cette différence est très peu significative, et on peut donc considérer que les performances brutes de la puce Apple A12Z sont identiques à celles de la puce Apple A12X. On constate de légers progrès du côté des graphismes, avec un score de 373 781 pour la puce Apple A12Z, contre 345 016 pour la Apple A12X. En revanche, les performances de la mémoire vive enregistrent un petit recul, alors que la quantité de RAM par défaut est passée de 4 Go à 6 Go sur tous les modèles.Malgré de petites évolutions d'une génération à l'autre, il y a fort à parier qu'aucun utilisateur ne rencontre de différence de performance réellement sensible entre l'iPad Pro de 2018 et l'iPad Pro de 2020. Apple ne cherche pas à mettre en avant les différences entre les deux gammes en terme de puissance, et ce n'est pas pour rien : l'iPad Pro fait pratiquement du surplace sur ce poste cette année.