Apple aurait repris le travail sur la technologie AirPower

Voilà presque un an qu'Apple a annoncé l'abandon de son chargeur AirPower . Présentée en même temps que l'iPhone X en septembre 2017, cette technologie permettait de recharger par induction jusqu'à trois appareils sur le même chargeur, l'écran de l'iPhone étant mis à profit pour afficher le niveau de charge de tous les périphériques. C'était beau sur le papier, mais compliqué à mettre en place : les multiples bobines superposées nécessaires pour couvrir toute la surface du chargeur avaient tendance à trop chauffer.Un an après cet abandon, Jon Prosser nous indique qu'Apple aurait repris ses travaux sur AirPower, les ingénieurs de Cupertino tentant toujours d'optimiser le système pour mieux gérer la chaleur générée par les bobines. Le youtubeur et leaker, qui a déjà obtenu de bonnes informations par le passé mais qui n'est pas un grand habitué des rumeurs relatives à Apple, indique qu'il n'y a pour le moment aucune garantie que le projet aboutisse.En juillet dernier, quatre mois après la mise au placard d'AirPower, Apple continuait encore à déposer la marque en question dans de nouveaux pays, ce qui peut laisser à penser que le projet n'a peut-être jamais été totalement abandonné. Cette nouvelle rumeur survient alors que Ming-Chi Kuo a récemment affirmé qu'Apple commercialiserait un petit chargeur sans fil cette année. Sauf énorme surprise , il devrait s'agir d'un modèle bien moins ambitieux que le chargeur AirPower.