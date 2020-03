Apple fait sauter ses limites de commande sur l'Apple Store

Suite à la sortie de nouveaux produits la semaine dernière, Apple avait mis en place des limites de commande pour certains de ses produits. Il n'était ainsi plus possible de commander plus de cinq exemplaires des derniers MacBook Air et Mac mini, et deux exemplaires des iPad Pro, iPhone et AirPods Pro. Cette limite, devant permettre de fluidifier la chaîne logistique d'Apple en excluant temporairement les grands comptes, vient déjà d'être levée. Les entreprises souhaitant réaliser d'importantes commandes, notamment pour équiper leurs salariés actuellement en télétravail, vont donc pouvoir être servies cette semaine.Parallèlement à cette levée de limite, Amazon vient d'annoncer la mise en place d'une priorité pour les commandes passées en France : les commandes de produits(sans préciser desquels il s'agit) seront honorées en premier, les autres commandes pouvant donc mettre plus de temps que d'habitude à être livrées.