Apple adopterait un nouveau type de stabilisateur pour l'iPhone 12 Pro Max, affirme Ming-Chi Kuo aujourd'hui. L'analyste, généralement très bien informé sur les projets d'Apple, clame que ce futur grand modèle qui devrait atteindre une diagonale de 6,7" (contre 6,5" pour l'iPhone 11 Pro Max aujourd'hui) serait doté d'un stabilisateur de type, c'est à dire qui stabiliserait le capteur lui-même et non l'optique. Ce changement donnerait plus de liberté dans la conception des optiques pour en améliorer la qualité, et permettrait de stabiliser des optiques externes. Il est possible également qu'Apple profite de l'occasion pour stabiliser son ultra grand-angle.L'analyste ne donne pas plus de détails sur le sujet, mais ce n'est en tout cas pas le premier à aborder la question, le site taïwanais DigiTimes ayant déjà indiqué que cette nouvelle technologie de stabilisation serait de la partie en 2020. Ce ne devrait pas être la seule nouveauté du côté des capteurs pour l'iPhone 12 Pro cette année : on devrait notamment retrouver la caméra 3D , ou scanner LiDAR comme l'a dénommé Apple sur l'iPad Pro de 2020, qui permettra d'améliorer la qualité des photos et la précision des applications de réalité augmentée.