Une caméra périscope sur l'iPhone en 2022 ?

Non content de nous faire régulièrement part d'indiscrétions sur les nombreuses nouveautés que nous devrions retrouver sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro cette année, l'analyste Ming-Chi Kuo nous indique aujourd'hui qu'Apple travaillerait sur un appareil photo basé sur un système de périscope pour 2022. Prévu pour au moins un modèle d'iPhone et conçu en partenariat avec le fournisseur taïwanais Genius Electronic Optical, le nouveau capteur faisant appel à un prisme pour rediriger la lumière verticalement au sein de l'iPhone pourrait permettre à Apple de s'affranchir de la limite de profondeur dictée par l'épaisseur de ses smartphones.Comme sur quelques modèles de smartphones déjà sur le marché, comme le P30 Pro de Huawei ou le Reno 10X de Oppo, Apple pourrait ainsi proposer un zoom optique bien plus important qu'aujourd'hui, pourquoi pas de 5x ou de 10x alors que l'iPhone plafonne aujourd'hui à 2x. Un tel système pourrait également permettre de réduire, voire de supprimer la protubérance des appareils photos ; il semble cependant probable qu'il ne soit utilisé que pour le téléobjectif, au moins dans un premier temps, et donc que cette éventualité ne reste pour l'instant qu'un doux rêve de certains utilisateurs.

Le système de périscope du Oppo Reno 10X

Cette rumeur paraît plutôt probable, d'autant plus que ce système a déjà fait ses preuves chez d'autres fabricants. Ne perdez pas de vue en revanche qu'il est ici question de la gamme d'iPhone de 2022, et que nous découvrirons donc deux autres générations d'iPhone avant de pouvoir espérer mettre la main sur cette nouveauté. Beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts d'ici-là et il convient donc de prendre ce bruit de couloir avec le maximum de recul.