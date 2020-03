De nouvelles notifications pour l'app Localiser avec iOS 14

Apple a prévu de nouveaux types de notifications pour l'application Localiser sur iOS 14, a découvert le site 9To5Mac dans une version bêta interne qu'il a réussi à obtenir. Aujourd'hui, il est possible de recevoir une notification lorsqu'une personne suivie est arrivée à une destination donnée. Avec iOS 14, il devrait être possible de recevoir une notification lorsque la personne en question n'est pas arrivée à sa destination à un horaire défini. Alternativement, un autre réglage devrait permettre de recevoir une notification si une personne quitte un lieu donné avant l'horaire initialement prévu. Voilà une fonctionnalité qui semble spécifiquement pensée pour les enfants censés rentrer de l'école, même s'il sera sans doute possible de l'utiliser dans d'autres situations.Dans leurs fouilles, nos confrères ont également trouvé des références à la prise en charge de casques de réalité augmentée. Cette trouvaille n'est pas une très grande surprise, Apple prévoyant d'importantes nouveautés sur le sujet cette année — une nouvelle app dédiée devrait d'ailleurs faire son apparition — et cette prise en charge ayant déjà été suspectée pour permettre aux futurs utilisateurs des AirTags de retrouver plus facilement leurs traqueurs.Les nouveautés d'iOS 14 seront présentés à la WWDC , durant le mois de juin, et il se murmure que les fameux AirTags seraient également dévoilés à cette occasion , pour une sortie à l'automne.