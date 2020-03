Apple TV : modèle 128 Go, mode enfant...

Un nouveau modèle d'Apple TV est sur la rampe de lancement , nous a révélé la version bêta de tvOS 13.4 le mois dernier. Il sera équipé d'un processeur plus récent — vraisemblablement la puce Apple A12 ou Apple A13 — et le site israélien The Verifier nous indique aujourd'hui qu'Apple profiterait de l'occasion pour doubler les capacités de stockage, qui passeraient de 32 Go et 64 Go à 64 Go et 128 Go, l'idée étant principalement d'offrir un peu plus de mou pour le téléchargement des jeux d'Apple Arcade. On sait également qu'un nouveau modèle de télécommande sera de la partie, mais sans le moindre détail sur les évolutions ; elles pourraient être mineures.The Verifier dispose visiblement aussi de quelques informations sur les évolutions à venir de tvOS, avec deux nouveautés prévues pour la version 14 : un « mode enfant » pour mieux contrôler ce à quoi le jeune public peut avoir accès sans surveillance, et la fonctionnalité « Temps d'écran » déjà présente sur les autres appareils d'Apple pour obtenir des statistiques et surtout mettre en place des limites de durée et d'horaires. Pour tvOS 14, dont les nouveautés devraient être compatibles avec les modèles d'Apple TV actuels, la présentation aura lieu à l'occasion de la WWDC en juin prochain. Pour la sixième génération d'Apple TV, c'est encore flou mais la ribambelle d'indices ces dernières semaines nous laisse espérer une commercialisation pas trop lointaine.