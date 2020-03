Apple active les achats universels de l'App Store

C'est une petite nouveauté dont l'arrivée avait été annoncée le mois dernier : les développeurs vont pouvoir proposer des achats universels pour leurs applications qui sont disponibles sur toutes les plateformes d'Apple, incluant le Mac. Si vous achetez une application sur iOS et que celle-ci est également disponible sur le Mac, vous n'aurez ainsi pas besoin de l'acheter à nouveau. Les développeurs pourront toujours proposer une tarification différente en cas de l'achat du pack complet — il est fréquent que les applications macOS soient plus complètes et donc plus chères — mais les différents tarifs pourront être affichés dès le début, et il sera bien possible de pratiquer un tarif unique.Apple vient de prévenir les développeurs que cette nouvelle fonctionnalité de l'App Store était désormais disponible sur iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS. C'est une nouvelle étape dans le rapprochement des différentes plateformes d'Apple, l'objectif étant à terme de fusionner les App Stores alors que l'arrivée probable des puces ARM sur Mac à moyen terme devrait permettre une unification des architectures matérielles.