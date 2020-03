Apple prolonge à nouveau son offre de crédit à 0%

Apple ne cesse décidément de prolonger son offre de crédit à 0% proposée sur l'Apple Store depuis le 5 décembre dernier. Devant cette fois expirer ce vendredi 27 mars, elle sera finalement disponible jusqu'au jeudi 7 mai 2020. Cette offre de financement est valable sur l'achat d'un Mac, d'un iPhone ou d'un iPad en six ou douze mensualités sans frais, dans le cadre d'un partenariat avec Sofinco. Les produits reconditionnés du Refurb Store ne sont pas éligibles, tout comme les tarifs réduits de l'Apple Store éducation . Il est en revanche bien possible d'inclure des accessoires et des produits tiers à la commande, à condition que leur montant soit limité au tiers du total de la commande.Pour profiter de cette offre, vous devez valider votre commande sur l'Apple Store , puis sélectionner l'option « Paiement échelonné ». Attention, cette offre nécessite la mise en place d'un dossier qui devra être analysé et approuvé par Sofinco : cela implique des délais plus longs que pour une commande classique. Vous pouvez retrouver les conditions générales de l'offre sur cette page