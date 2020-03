Concept : l'iMac 2020 inspiré du Pro Display XDR

Le design actuel de l'iMac remonte à 2012, et on espère vivement qu'Apple prendra enfin la peine d'offrir une refonte à son tout-en-un cette année. En attendant, le sujet a intéressé Viktor Kádár et Patrik Borgatai, qui ont publié un concept assez complet d'iMac dont le design serait inspiré du Pro Display XDR, l'écran professionnel d'Apple. Pas question ici de retrouver le dos alvéolé dont l'iMac n'aurait pas forcément besoin pour son refroidissement, mais les designers ont réutilisé le fameux pied orientable du Pro Display XDR, ont appliqué des marges bien plus fines autour de la dalle, et ont profité de l'occasion pour agrandir les tailles d'écran, passées de 21,5" à 24,2" et de 27" à 29,4", sur le principe de ce qu'Apple a déjà fait avec le MacBook Pro 16" en fin d'année dernière.Il ne s'agit bien sûr que d'un concept réalisé par des amateurs enthousiastes, mais il semble plutôt réaliste à condition qu'Apple simplifie la conception de son pied pour en diminuer drastiquement le coût (le pied du Pro Display XDR est régulièrement moqué pour son tarif surréaliste de 1 099 €).L'iMac de 2019 est déjà au catalogue depuis un an, et il est plus que jamais conseillé d'attendre si vous souhaitez vous équiper. La révision à laquelle nous attendons devrait être majeure, et il serait dommage de passer à côté même si la date de sortie des futurs modèles est encore incertaine (lire :).