L'interface de CarKey d'Apple se dévoile sur iOS

Remplacer sa clé de voiture par l'iPhone, ce sera bientôt possible et la fonctionnalité prendra le nom de CarKey . Initialement découverte au sein de la première version bêta d'iOS 13.4, cette nouveauté permettra la prise en charge des clés NFC, sur un fonctionnement très proche de celui d'Apple Pay. Il sera possible de partager sa clé avec d'autres utilisateurs, par le biais de l'application Messages , avec une autorisation complète ou des modes restreints permettant d'ouvrir la voiture sans en démarrer le moteur ou de n'accéder qu'au coffre.Aujourd'hui, le site 9To5Mac a découvert de nouveaux éléments au sein de la version bêta interne d'iOS 14 qu'il a réussi à se procurer. On y trouve une indication d'un partenariat avec BMW, qui n'a pas démenti l'information, et @DongleBookPro nous partage même des captures d'écran de l'interface de CarKey, avec le réglage permettant d'activer le Mode Express qui permet de désactiver l'authentification de Touch ID ou de Face ID et donc d'utiliser le système avec l'iPhone éteint, et la fonction qui permet d'envoyer une invitation avec les trois types de niveau d'accès à la voiture.BMW est membre du Car Connectivity Consortium, qu'Apple a également rejoint en juin 2018 et dont l'objectif est de mettre en place un système standard de clés dématérialisées pour l'ensemble de l'industrie. La troisième version du standard est actuellement en préparation, et elle permettra un fonctionnement faisant appel à une combinaison du Bluetooth Low-Energy et de l'Ultra-Wideband, ce qui permettrait de déverrouiller une voiture sans avoir à sortir son iPhone de la poche, la géolocalisation de ce dernier étant très précise grâce à l'Ultra-Wideband.Pour le moment, seul l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPad Pro de 2020 sont équipés de la puce Apple U1 permettant la prise en charge de l'Ultra-Wideband. Dans les conditions actuelles, il est donc possible que seuls ces appareils puissent fonctionner avec CarKey, même si une version moins évoluée fonctionnant uniquement avec la puce NFC puisse être mise en place pour une adoption plus large. Si Apple utilise l'Ultra-Wideband pour améliorer CarKey, il semble en tout cas probable que l'Apple Watch Series 6 adopte à son tour cette technologie en septembre prochain. Apple pourrait nous donner plus de détails sur cette nouvelle fonctionnalité à l'occasion de la présentation officielle d'iOS 14 à la WWDC 2020 en juin prochain.