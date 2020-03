Apple A12Z : légers progrès pour la puce graphique de l'iPad Pro de 2020

Après de premières mesures de performances publiées la semaine dernière, la puce Apple A12Z de l'iPad Pro de 2020 a été testée sur GeekBench 5 . En terme de performances brutes, la nouvelle tablette d'Apple a obtenu des scores de 1 114 (monocoeur) et de 4 654 (multicoeur), ce qui est très similaire aux résultats de la puce Apple A12X des anciens modèles. La capacité de calcul de l'iPad Pro de 2020 est donc identique, ou presque, à celle de l'iPad Pro de 2018. Côté graphismes, on constate en revanche un progrès d'environ 10% obtenu grâce au passage de 7 à 8 coeurs : la nouvelle tablette d'Apple obtient en effet un score de 9 894 sur le test Metal, contre un score moyen de 9 019 pour la puce Apple A12X. À peu de choses près, on retrouve avec Geekbench les résultats obtenus avec le test d'AnTuTu.Si vous hésitez entre l'iPad Pro de 2018 — par exemple en bénéficiant des baisses de prix à venir sur le Refurb Store , et un modèle de 2020 — sachez donc que les performances brutes seront identiques et que les performances graphiques des derniers modèles présenteront un petit progrès, mais qui ne changera pas grand chose au quotidien. L'intégration de 6 Go de mémoire vive , contre 4 Go pour la précédente gamme (en dehors des modèles de 1 To qui intègrent bien 6 Go), pourrait en revanche s'avérer un peu plus bénéfique pour certaines applications, même si ce n'est là non plus pas un argument de premier plan.