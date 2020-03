iPad Pro 2020 : des retours excellents mais frustrés

Comme à son habitude, Apple a envoyé des exemplaires de démonstration de son iPad Pro de 2020 à quelques journalistes et youtubeurs en amont de sa sortie pour le grand public — les premières livraisons sont attendues dès ce mercredi. L'occasion de découvrir un peu plus en détail les différentes nouveautés... qui ne sont pas si nombreuses que ça, et pas forcément indispensables. Les premiers retours ne sont pas mauvais, loin de là, mais ils sont globalement frustrés.Comme l'explique Dieter Bohn de The Verge , on peut considérer que cet iPad Pro de 2020 présente trois nouveautés et demi : les nouvelles caméras avec le scanner LiDAR, le nouveau processeur Apple A12Z, les nouveaux microphones, et la prise en charge des trackpads. Pourquoi « et demi » ? Parce que la prise en charge des trackpads sera effective avec iPadOS 13.4 (qui sera disponible ce soir ) pour tous les modèles d'iPad, et parce que les Magic Keyboards d'Apple, présentés en même temps que les iPad Pro de 2020 et qui intègrent un nouveau clavier rigide et un trackpad, pourront tout à fait fonctionner avec les modèles de 2018. Ce n'est donc pas une nouveauté spécifique à ces nouveaux modèles d'iPad Pro.Pour ce qui est des nouveaux appareils photos (un grand-angle de 12 mégapixels et un ultra grand-angle de 10 mégapixels) et du scanner LiDAR, la question de l'utilité se pose évidemment. Y a-t-il vraiment tant d'usages que cela aux capteurs arrières de l'iPad ? Il y a bien quelques professions pour lesquelles ces améliorations seront précieuses, quelques pénibles qui vont cacher la vue des personnes de derrière pendant un concert, mais beaucoup d'utilisateurs pourraient passer totalement à côté (et non, le mode portrait ne fonctionne toujours pas avec les caméras arrières sur l'iPad Pro). Le scanner LiDAR est impressionnant de vitesse et de précision, par exemple pour mesurer les dimensions d'un objet ou pour mettre en place une scène de réalité augmentée, mais qui utilise réellement les applications de réalité augmentée ? Un tel capteur doit servir à autre chose que de pouvoir visualiser les nouveaux meubles d'Ikea dans son salon, et pour le moment, on sent que cette nouveauté est là... pour plus tard, et notamment avec certaines nouveautés d'iOS et d'iPadOS 14 qui ne seront annoncées qu'en juin prochain Le processeur Apple A12Z, qui a déjà été testé à plusieurs reprises , ne marque pas d'évolution en terme de puissance brute, mais seulement quelques petits progrès très modestes sur le front des graphismes. Les nouveautés sont à la marge : les 6 Go de mémoire vive, le Wi-Fi 6 et vraisemblablement la puce Apple U1 pour l'amélioration de la géolocalisation. C'est bien mais là aussi, beaucoup d'utilisateurs ne devraient rien remarquer de nouveau au quotidien.Pour les nouveaux microphones, certains journalistes ressentent une amélioration, très nette chez Wired qui constate une voix plus claire et une meilleure efficacité dans la réduction des bruits ambiants. D'autres se montrent plus mesurés, jusqu'à Six Colors qui affirme ne pas avoir remarqué de différence vraiment notable avec les microphones de l'iPad Pro de 2018. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une nouveauté susceptible de transcender les foules.L'iPad Pro de 2020 n'est globalement pas considéré comme un mauvais cru : toutes les nouveautés sont bonnes à prendre alors que les modèles de 2018 étaient déjà excellents, et on sent qu'Apple met en place quelque chose d'intéressant avec les nouveaux capteurs arrières, en attendant d'iOS et iPadOS 14 et l'arrivée du scanner LiDAR sur l'iPhone. La mise à jour en elle-même est en revanche plutôt frustrante par rapport à la génération précédente, d'autant plus que les nouveaux Magic Keyboards ne sont pas encore disponibles (ils le seront en mai), et il est clair que l'iPad Pro de 2020 ne devrait séduire pratiquement aucun utilisateur possédant déjà un des modèles de 2018.La vidéo de The Verge résume assez bien la situation et devrait vous permettre de vous faire un bon avis de ce à quoi vous attendre avec cet iPad Pro de 2020. Si vous souhaitez aller plus loin — après tout, c'est le confinement — vous pouvez retrouver la vidéo de Marques Brownlee ci-dessus, ou encore les articles de TechCrunch Six Colors ou encore CNET