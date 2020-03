Apple Watch : watchOS 6.2 est disponible

En plus de la sortie d'iOS 13.4 , une mise à jour pour l'Apple Watch est aussi disponible ce soir : il s'agit de watchOS 6.2. Cette nouvelle version du système de la montre connectée d'Apple apporte quelques nouveautés : la prise en charge des achats in-app directement depuis l'Apple Watch, la prise en charge de l'application ECG et l'envoi de notifications de rythme cardiaque irrégulier au Chili, en Nouvelle-Zélande et en Turquie, et la correction d'un bug qui pouvait mettre en pause la musique en cours de lecture en passant d'une connexion Wi-Fi à une connexion Bluetooth.Pour installer watchOS 6.2, vous devez comme d'habitude utiliser l'application dédiée à l'Apple Watch sur votre iPhone. Attention, Apple exige que les deux appareils soient connectés à un réseau Wi-Fi, que l'Apple Watch dispose de plus de 50% de batterie et qu'elle soit placée sur son chargeur.