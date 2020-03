macOS 10.15.4 est disponible pour tous

La grande nouveauté de cette nouvelle version est la prise en charge des dossiers partagés d'iCloud Drive. Cette nouveauté avait été initialement présentée avec macOS Catalina en septembre dernier, mais elle n'avait encore pas été finalisée. C'est désormais chose faite ! Pour utiliser la fonction, il suffit d'effectuer un clic secondaire sur le dossier que vous souhaitez partager depuis iCloud Drive, puis de sélectionner « Ajouter des personnes ». Vous aurez alors la possibilité de partager le dossier en question par e-mail, par l'application Messages, via AirDrop ou tout simplement en obtenant une URL à copier.Une autre nouveauté intéressante concerne la fonctionnalité Temps d'écran (dans les Préférences Système) qui gagne un nouvel onglet. Nommé « Communication », il permet comme son nom l'indique de mettre en place des limitations relatives aux applications Téléphone, FaceTime et Message. Il est également possible de créer une liste de numéros prédéfinis pour lesquels les communications seront autorisées.Autre gros morceau, cette fois destiné aux utilisateurs en situation de handicap : la possibilité de contrôler le pointeur de macOS avec des mouvements de la tête. Ce réglage se situe également dans les Préférences Système, dans la section « Accessibilité », puis « Contrôle du pointeur » et « Autres méthodes de contrôle ». Apple propose deux modes de contrôle : soit en fonction de l'orientation du visage, soit en fonction des déplacements de celui-ci vers les bords de l'écran. Il n'est en revanche pas possible de cliquer avec le visage ; une souris ou un dispositif de pointage plus classique reste requis.Cette fois pour le grand public, la gestion des paroles en temps réel a été ajoutée au sein de l'application Musique. Un panneau optionnel présent sur la droite de l'application présente les paroles qui défilent pendant la lecture.

Copie d'écran par MacRumors (lire : macOS 10.15.4 : les paroles en direct sur Apple Music)

Mise à jour 18:34 :

Voici les notes de version complètes :



macOS Catalina 10.15.4 permet de partager des dossiers iCloud Drive, de définir des limites de communication dans Temps d’écran, de bénéficier d’un affichage synchronisé des paroles sur Apple Music, et plus encore. Cette mise à jour améliore également la stabilité, la fiabilité et la sécurité de votre Mac.



Finder

• Partage de dossiers iCloud Drive depuis le Finder.

• Commandes permettant d’accorder l’accès uniquement aux personnes explicitement invitées ou à toutes les personnes disposant du lien du dossier.

• Autorisations permettant de définir qui peut apporter des modifications et charger des fichiers, et qui peut uniquement consulter et télécharger des fichiers.



Temps d’écran

• Limites de communication permettant de contrôler qui peut communiquer avec vos enfants et les contacter pendant la journée et le temps d’arrêt.

• Contrôle des clips vidéo que vos enfants peuvent regarder.



Musique

• Affichage synchronisé des paroles pour Apple Music, avec possibilité d’accéder directement à un passage d’un morceau en cliquant sur les paroles correspondantes.



Safari

• Option permettant d’importer les mots de passe de Chrome dans votre trousseau iCloud afin de faciliter le remplissage automatique de vos mots de passe dans Safari et sur tous vos appareils.

• Commandes permettant de dupliquer un onglet et de fermer tous les onglets présents à droite de l’onglet actif.

• Prise en charge de la lecture du contenu Netflix en HDR sur les ordinateurs compatibles.



App Store avec Apple Arcade

• Prise en charge des achats unifiés permettant d’acheter une app participante et de l’utiliser sur tous vos appareils (iPhone, iPod touch, iPad, Mac et Apple TV).

• Affichage dans l’onglet Arcade des jeux Arcade auxquels vous avez récemment joué pour que vous puissiez continuer vos parties sur votre iPhone, iPod touch, iPad, Mac ou Apple TV.



Pro Display XDR

• Modes de référence personnalisés que vous pouvez adapter aux besoins de votre flux de production grâce à différentes options de gamut de couleur, de point blanc, de luminance et de fonction de transfert.



Accessibilité

• Préférence « Contrôle du pointeur avec la tête » permettant de déplacer un curseur à l’écran en bougeant la tête.



Cette mise à jour apporte également des correctifs et d’autres améliorations.

• Sortie avec plage dynamique étendue vers les écrans et téléviseurs de tierce partie compatibles HDR10 connectés via DisplayPort ou HDMI.

• Prise en charge de l’authentification OAuth avec les comptes Outlook.com pour plus de sécurité.

• Prise en charge de la migration CalDav lors de la mise à niveau vers les rappels iCloud sur un appareil secondaire.

• Résout un problème qui pouvait rendre invisible le texte copié d’une app à une autre lors de l’utilisation du mode sombre.

• Corrige un problème qui pouvait provoquer l’affichage incorrect d’une tuile CAPTCHA dans Safari.

• Résout un problème qui pouvait entraîner l’envoi par Rappels de notifications pour les rappels terminés.

• Corrige un problème de luminosité qui affectait l’écran LG UltraFine 5K après la réactivation du système.



Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les appareils Apple. Pour en savoir plus sur cette mise à jour, veuillez consulter la page suivante : https://support.apple.com/kb/HT210642



Pour en savoir plus sur les correctifs de sécurité apportés par cette mise à jour, veuillez consulter la page suivante : https://support.apple.com/kb/HT201222

Comme toujours, rappelons qu'il est conseillé de réaliser une sauvegarde de vos données avant d'installer une mise à jour du système. Vous trouverez macOS 10.15.4 dans les Préférences Système, section « Mise à jour de logiciels ».