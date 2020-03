Apple met aussi à jour ses anciens systèmes

De nombreuses nouveautés logicielles sont disponibles ce soir pour les différents appareils d'Apple : on retrouve notamment iOS 13.4, iPadOS 13.4 et tvOS 13.4 macOS 10.15.4 et watchOS 6.2 . Apple n'oublie également pas les utilisateurs dont les appareils un peu plus anciens sont incompatibles avec ses systèmes les plus récents. Du côté du Mac, Apple a mis en place des mises à jour de sécurité (numérotées 2020-002) pour macOS 10.13 High Sierra et pour macOS 10.14 Mojave, ainsi que la version 13.1 de Safari, qui apporte notamment la possibilité d’importer des mots de passe depuis Google Chrome. Du côté de l'iPhone, de l'iPad et de l'iPod touch, c'est iOS 12.4.6 qui est de sortie. Enfin, watchOS 5.3.6 est proposé pour la première génération d'Apple Watch.Il ne s'agit pas ici de retrouver les nouveautés des systèmes les plus récents, mais simplement d'apporter des corrections de bugs et de combler d'éventuelles failles. Bien évidemment, l'installation de ces mises à jour est vivement conseillée pour tous les utilisateurs. Avant de procéder à l'installation, n'oubliez pas de profiter de l'occasion pour réaliser une sauvegarde des appareils en question.