Apple TV+ gagne enfin son bouton ''Ignorer l'intro''

Une nouvelle version du système interne de l'Apple TV, tvOS 13.4, a été déployée hier. Elle apporte la prise en charge des achats universels de l'App Store sur l'Apple TV, et une autre petite nouveauté qui n'a pas été officiellement annoncée par Apple : l'intégration d'un bouton « Ignorer l'intro » pendant les génériques et récapitulatifs des séries d'Apple TV+. Une petite évolution toute simple, mais qui était fortement demandée par les utilisateurs du service de streaming d'Apple !Pour profiter de cette nouveauté, il vous suffit d'installer tvOS 13.4. Si l'installation n'est pas automatique, vous pouvez la déclencher manuellement : rendez-vous dans l'application Réglages, puis cliquez sur "Système", "Mises à jour logicielles", et enfin "Mettre à jour les logiciels".