ARKit 3.5 et le scanner LiDAR de l'iPad Pro de 2020

Dans la foulée des multiples mises à jour logicielles sorties par Apple hier soir, dont iPadOS 13.4 qui apporte la prise en charge de l'iPad Pro de 2020 , Apple a également dévoilé une nouvelle version de son logiciel de développement, Xcode, ainsi qu' une nouvelle version d'ARKit numérotée 3.5. Le framework d'iOS dédié à la réalité augmentée gagne les outils nécessaires pour que les développeurs puissent prendre en charge le scanner LiDAR du nouvel iPad Pro au sein de leurs applications. Ces outils sont exclusivement dédiés à la réalité augmentée, avec une meilleure mesure des tailles et des distances, une meilleure reconnaissance des différents éléments de l'environnement, un placement instantané d'objets sur les surfaces planes, une meilleure prise en charge des humains pouvant passer devant ou derrière des objets virtuels...Les premiers retours au sujet de l'iPad Pro de 2020 sont assez frustrés , les nouveautés relatives au scanner LiDAR de l'iPad Pro étant techniquement impressionnantes mais ayant peu d'applications concrètes au quotidien pour de nombreux utilisateurs. On sent qu'Apple met quelque chose en place qui ne sera pas immédiatement exploité avec son plein potentiel : iOS et iPadOS 14, qui seront présentés en juin , pourraient apporter d'importantes nouveautés relatives à ce nouveau composant, notamment pour améliorer les rendus photographiques, alors que le scanner LiDAR pourrait trouver le chemin de l'iPhone 12 Pro en septembre.