Apple voudrait rouvrir certaines boutiques en avril

Le 14 mars, Apple a fermé toutes ses boutiques officielles situées hors de Chine en l'espace de quelques heures. S'il était au départ question d'une réouverture dès ce vendredi 27 mars, ce ne sera pas le cas : Apple a rapidement pris la mesure de l'ampleur de l'épidémie de coronavirus et a supprimé toute notion de date, se contentant désormais d'affirmer que. Le nouvel ordre en question pourrait venir dans le courant du mois d'avril, tout du moins pour certaines boutiques : dans un mémo interne intercepté par Bloomberg , Deirdre O’Brien affirme que. La vice-présidente du personnel d'Apple précise toutefois que tout dépendra de l'évolution de la situation dans les différents pays concernés :

Apple Store de Marseille

Il est donc trop tôt pour savoir si la France, fortement touchée par l'épidémie de Covid-19 et actuellement dans une situation de confinement national, pourra voir ses Apple Stores rouvrir le mois prochain. Notons qu'Apple pourrait parfaitement décider de rouvrir malgré les mesures de confinement : les commerces de détail d'ordinateurs et de matériels de télécommunication, ainsi que de réparation de ceux-ci, sont considérés comme nécessaires à la vie de la Nation pendant cette période où le télétravail est fortement pratiqué, et ils sont donc autorisés à continuer leurs activités. Dans son mémo, Deirdre O’Brien précise néanmoins que. Pour une demande de réparation ou d'assistance, tout se passe donc en ligne ou par téléphone pour le moment, les éventuelles réparations pouvant être réalisées via envoi postal.