Les petites nouveautés de Safari 13.1

Une nouvelle version de Safari numérotée 13.1 a été mise à la disposition du grand public par Apple hier soir. Elle est directement incluse dans macOS 10.15.4 , et la mise à jour est également disponible au téléchargement sur macOS 10.13 High Sierra et macOS 10.14 Mojave . Safari 13.1 apporte trois petites nouveautés.La première nouveauté sera bien pratique pour les utilisateurs de Chrome qui souhaitent changer de crémerie : Safari intègre désormais un outil permettant d'importer ses signets, son historique et ses mots de passe. Comme pour son équivalent pour Firefox, cet outil est rangé dans le menu Fichier > Importer depuis.Si vous souhaitez dupliquer un onglet, plus besoin désormais de copier-coller l'URL dans un nouvel onglet : il vous suffit de réaliser un clic secondaire sur l'onglet que vous souhaitez dupliquer, puis de cliquer sur « Dupliquer l'onglet ».Sur le même menu contextuel, vous trouverez une autre option qui sera bien pratique dans certaines circonstances : « Fermer les onglets à droite » permet de fermer tous les onglets situés sur la droite de l'onglet courant.Si vous souhaitez bénéficier de ces petites nouveautés, il vous suffit donc d'installer Safari 13.1 sur macOS 10.13 ou 10.14, ou d'installer macOS 10.15.4 si votre ordinateur est déjà sous Catalina. Notez que macOS 10.15.4 inclut plusieurs autres nouveautés intéressantes : vous pouvez les retrouver sur cet article