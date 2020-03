Le MacBook Air de 2020 démonté par iFixit

Le MacBook Air de 2020 est déjà arrivé chez iFixit , qui s'est empressé de prendre ses tournevis pour le démonter et découvrir ce qu'il a dans le ventre. Si le nouvel ordinateur portable d'Apple ressemble beaucoup à son prédécesseur, plusieurs éléments ont évolué, et en premier lieu le clavier qui adopte un mécanisme à ciseaux, contrairement aux anciens modèles dont le mécanisme papillon posait des problèmes de fiabilité (et de confort). Les touches sont ainsi plus épaisses, mais la machine n'a gagné qu'un demi millimètre d'épaisseur, ce qui est presque imperceptible.À l'intérieur de ce MacBook Air, la configuration évolue légèrement par rapport aux anciens modèles. On constate notamment la présence d'un système de refroidissement plus important au niveau du processeur, et une configuration différente pour les câbles reliant le trackpad à la carte mère. Sur la génération précédente, une partie des câbles était située sous la carte mère, ce qui rendait toute réparation plus difficile ; leur déconnexion est maintenant beaucoup plus simple.

Modèle de 2018

Modèle de 2020

Le MacBook Air de 2020 écope d'une note de réparabilité de 4/10, contre 3/10 pour son prédécesseur. Le démontage de ce nouvel ordinateur est relativement aisé, et la batterie ainsi que certains composants comme les ventilateurs et les haut-parleurs faciles à retirer, mais le clavier reste inaccessible sans un démontage total de l'ordinateur (le moindre pépin devrait se traduire par un changement complet du), et le SSD ainsi que la mémoire vive restent soudés à la carte mère et ne peuvent donc pas être mis à jour ou remplacés.Comme tout le monde, iFixit se félicite en tout cas du retour à un clavier plus traditionnel, alors que cela n'implique qu'une hausse d'épaisseur de 0,5 millimètre et de poids de 23 grammes. C'est sans aucun doute l'évolution la plus importante à retenir de cette édition de 2020.