Des semaines voire des mois de retard pour l'iPhone 12 ?

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro pourront-ils sortir en septembre prochain, comme initialement prévu ? Les retards se sont accumulés ces dernières semaines, entre les restrictions de circulation imposées en Chine et aux États-Unis, les usines fermées et désormais le confinement de la totalité de la Californie, où se situe le siège d'Apple. Le Nikkei explique que toutes les étapes du développement ont été repoussées. Par exemple, Apple devait visiblement travailler avec certains fournisseurs sur la mise au point d'un prototype au début du mois de mars, et le rendez-vous ne cesserait d'être repoussé, celui-ci nécessitant la présence physique des ingénieurs d'Apple actuellement en télétravail.Au-delà de ces difficultés, qui sont réelles mais dont l'impact pourrait être relativement limité si la situation s'améliore suffisamment dans les prochaines semaines, Apple se poserait également la question de la réceptibilité du public en cas de lancement dès le mois de septembre : alors que le monde affronte une des pires crises de ces dernières décennies, la clientèle habituelle d'Apple aura-t-elle la tête à acheter un nouveau smartphone à la rentrée ? Apple aurait vu les choses en grand pour son premier modèle d'iPhone compatible 5G, avec quatre modèles différents et une production qui pourrait atteindre 100 millions d'exemplaires pour la seule année 2020. S'il faut retarder le lancement pour pouvoir mieux communiquer sur celui-ci, Apple serait donc prête à le faire.

Concept par Svetapple.sk

La crise sanitaire due à l'épidémie de coronavirus évolue chaque jour, de nombreux facteurs entrent en jeu et aucune décision n'aurait encore été prise : Apple aurait jusqu'au mois de mai pour trancher. Certains fournisseurs d'Apple auraient évoqué un décalage de deux à trois mois pour le lancement de la production de masse, ce qui pourrait mener à une commercialisation à la fin du mois de novembre. En cas de retard réellement insurmontable au niveau de la production, l'hypothèse d'un report en 2021 n'aurait pas encore été définitivement écartée, mais ce serait évidemment le pire scénario pour Apple.