Apple TV+ : première bande-annonce pour Defending Jacob

Si les tournages d'Apple TV+ sont actuellement à l'arrêt , les sorties des séries déjà produites ont lieu comme prévu. Le vendredi 24 avril, une nouvelle série dramatique va faire son apparition sur le service de streaming d'Apple, et nous pouvons découvrir la première bande-annonce deaujourd'hui. Il s'agit de l'histoire d'un procureur de district dont le fils est accusé d'un crime, et qui tente de prouver son innocence alors que les indices contre lui s'accumulent et que certaines révélations sur son fils le font douter. Au casting, on retrouve notamment Chris Evans, Michelle Dockery, Jaeden Martell, Cherry Jones, Pablo Schreiber, Betty Gabriel et Sakina Jaffrey.Les trois premiers épisodes de la série seront diffusées dès le jour du lancement le vendredi 24 avril, et les six épisodes suivants de manière hebdomadaire ensuite. Vous pouvez retrouver les prochaines sorties d'Apple TV+ sur cet article