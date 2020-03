Apple brevette Face ID pour l'iMac et les MacBook

C'est un très intéressant dépôt de brevet d'Apple qui vient d'apparaître dans la base de données de l'USPTO, le bureau américain des brevets. Déposé en septembre dernier, le document décrit un système de reconnaissance faciale destiné à un ordinateur, portable ou de bureau. Autrement dit, Apple vient de protéger Face ID sur Mac. Ce n'est pas la première fois qu'Apple s'intéresse à la question, loin de là : cela fait plus de deux ans que des brevets décrivant différentes possibilités logicielles (par exemple, le changement de session lorsqu'un nouvel utilisateur est détecté) sont régulièrement publiés. Mais cette fois, il s'agit du module lui-même, avec ses différents capteurs comme sur l'iPhone.Comme d'habitude dans ses brevets, Apple donne de multiples exemples pour illustrer ses propos, et on retrouve l'intégration du module en question sur un iMac ainsi que sur un MacBook Pro, sans surprise sur le haut de l'écran à la place où se trouve habituellement la webcam. Les schémas présentent une encoche comme sur l'iPhone, mais ce n'est pas le sujet de ce brevet ; Apple pourrait très bien intégrer le module sans encoche, comme sur l'iPad Pro où les marges autour de l'écran sont suffisamment épaisses, et ce choix serait sans doute le plus probable si ce brevet venait à trouver une application concrète.Apple a déjà intégré Touch ID sur le clavier des MacBook Air et des MacBook Pro, mais l'iMac est pour le moment dépourvu de système d'authentification biométrique. Il serait difficile d'intégrer Touch ID sur le clavier externe du tout-en-un d'Apple pour de nombreuses raisons (autonomie, intégration de la puce Apple T2, coût...), et l'iMac paraît donc être un bon candidat pour l'intégration du système de reconnaissance faciale de Face ID au-dessus de son écran. Une importante révision de l'iMac pourrait justement être dans les tuyaux pour cette année...