Anti-reflet défectueux : le MacBook Air aussi touché ?

Le MacBook Air avec écran Retina, au catalogue depuis octobre 2018, serait-il doté d'un revêtement anti-reflets défectueux ? On connaît bien le problème sur les MacBook Pro et les MacBook 12" conçus de 2015 à 2017 — ils sont concernés par un programme qualité d'Apple depuis trois ans — mais on croyait cette sombre histoire derrière nous. Que nenni, nous apprend MacRumors qui a obtenu un mémo d'Apple qui inclut le MacBook Air 2018 à la liste des ordinateurs pouvant être pris en charge gratuitement dans le cadre de son programme de réparation. Le nombre d'utilisateurs touchés semble toutefois très faible ; nous avons cherché un exemple pour illustrer cet article et nous n'en avons pas trouvé.

Exemple de revêtement anti-reflets défectueux sur un MacBook Pro

Concrètement, le problème pris en charge gratuitement concerne l'apparition de taches plutôt gênantes, généralement sur les bords de l'écran mais pouvant dans les cas les plus extrêmes se retrouver sur le centre de la dalle, dues au délitement du revêtement anti-reflets de l'écran. Si votre Mac est touché par ce problème, vous avez quatre ans suivant l'achat de celui-ci pour demander un remplacement de l'écran à la charge d'Apple.