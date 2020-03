Des MacBook et des Mac de bureau ARM lancés en 2021 ?

Ming-Chi Kuo n'en démord pas : Apple s'apprête à annoncer sa transition des processeurs d'Intel aux processeurs ARM et c'est dès la toute fin d'année 2020 ou au début d'année 2021 que les premiers ordinateurs équipés de puces conçues en interne seront commercialisés. Dans une nouvelle note partagée par MacRumors , le célèbre analyste précise qu'Apple lancera sans surprise des ordinateurs portables, mais également des ordinateurs de bureau dès l'année prochaine. Outre les avantages inhérents à l'architecture ARM, comme la consommation réduite, cette nouvelle transition donnerait un avantage concurrentiel à Apple qui s'affranchirait de la feuille de route d'Intel et pourrait créer les puces les plus adaptées à ses besoins. En terme de coûts, les économies réalisées seraient de 40% à 60%.Ming-Chi Kuo ajoute qu'Apple prévoirait l'intégration de l'USB 4 pour 2022 grâce à des contrôleurs fournis par ASMedia Technology. L'information a peu d'importance : l'USB 4 reprend les principales caractéristiques du Thunderbolt 3 , qui est déjà présent sur les ordinateurs d'Apple. L'arrivée du Thunderbolt 4, qui permettra de doubler les débits , pourrait d'ailleurs être effective dès l'année prochaine et devrait éclipser cette nouveauté.Si les informations de Ming-Chi Kuo sont bonnes, et elles le sont très souvent, Apple devrait donc faire une annonce de très grande importance à la WWDC 2020 en juin prochain : une telle transition se prépare à l'avance, avec l'implication des développeurs tiers qui devront adapter leurs applications, et la WWDC semble donc être l'occasion parfaite pour lever le voile sur la version ARM de macOS.