La puce Apple A12Z, une A12X à peine modifiée ?

La puce Apple A12Z de l'iPad Pro de 2020 présente des performances brutes comparables à la puce Apple A12X de la génération précédente, et ce n'est pas pour rien : les deux puces seraient a priori strictement identiques, si l'on en croit TechInsights interrogé par NotebookCheck . Nous l'avons vu, la seule différence perceptible se situe au niveau de la partie graphique, qui dispose désormais de huit coeurs contre sept précédemment et qui permet donc de gagner légèrement en performances . Mais selon TechInsights, ces progrès ne seraient pas dûs à une évolution de l'architecture : la puce Apple A12X de l'iPad Pro de 2018 était vraisemblablement déjà dotée de huit coeurs... dont l'un aurait été volontairement désactivé.La puce Apple A12Z serait donc identique à la puce Apple A12X, mais avec un huitième coeur graphique activé. Cette étonnante évolution pourrait simplement être due à une amélioration du processus de production de la puce en question, l'arrivée d'un nouvel iPad Pro n'étant qu'un prétexte pour mettre en place ce petit changement. Le huitième coeur graphique de la puce Apple A12X aurait en effet été désactivé pour améliorer le rendement de la production initiale et éviter que des petits défauts conduisent TSMC, le fondeur d'Apple, à devoir jeter trop de puces parfaitement utilisables. TSMC aurait désormais un rendement suffisant pour ne plus avoir besoin de désactiver ce huitième coeur.En substance, la puce Apple A12Z ne serait donc pas une nouveauté, Apple gardant les vrais changements sous le coude pour la prochaine génération d'iPad Pro. Apple pourrait en effet plancher non pas sur une puce Apple A13X mais directement sur une puce Apple A14X, déclinaison plus costaude de la puce Apple A14 qui équipera l'iPhone 12 en fin d'année. Et il est déjà question d'un nouvel iPad Pro avec écran mini-LED et connectivité 5G pour cet automne...