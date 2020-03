Apple lance un site et une app consacrés au Covid-19

Apple vient d'annoncer le lancement d'un outil dédié au Covid-19, cette maladie à coronavirus qui fait rage un peu partout dans le monde. Destiné aux utilisateurs américains (et donc en anglais) mais parfaitement utilisable en France si le sujet vous intéresse, il permet d'obtenir des informations sur les virus, sur la conduite à suivre et surtout des conseils sur la marche à suivre en fonction d'éventuels symptômes rencontrés. Il prend la forme d'un site web accessible librement, ainsi que d'une application uniquement disponible sur l'App Store américain Les recommandations issues de l'outil mis en place par Apple proviennent du CDC, le centre pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis. Afin d'éviter tout problème de désinformation et/ou d'arnaque, Apple a également pris une mesure radicale pour sa boutique d'applications : seuls les apps provenant d'organismes officiels sont acceptées sur l'App Store.