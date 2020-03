Touch ID intégré à l'Apple Watch dès cette année ?

Vous prendrez bien une grosse rumeur qui tache avant le week-end ? Le site israélien The Verifier affirme aujourd'hui qu'Apple intégrerait le capteur d'empreintes digitales de Touch ID à sa montre connectée dès cette année. Le capteur serait intégré directement à la couronne digitale de l'Apple Watch Series 6 — une idée que l'on a déjà rencontrée sous la forme d'un brevet — et Apple plancherait même à son intégration directement sous l'écran de l'Apple Watch Series 7 en 2021. Si l'idée d'intégrer ce capteur biométrique à l'Apple Watch nous semble parfaitement crédible afin d'éviter d'avoir à entrer son code secret manuellement, il nous semble moins probable qu'Apple mette au point deux technologies différentes à seulement une année d'écart.Toujours selon The Verifier, watchOS 7 intègrerait bien une application pour surveiller la qualité du sommeil , et on retrouverait aussi un outil pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang . Les Apple Watch Series 1 et Series 2 perdraient la compatibilité avec cette nouvelle version de watchOS, qui sera présentée à l'occasion de la WWDC 2020 en juin prochain. Notez bien que The Verifier n'est pas un grand habitué des rumeurs ; ces bruits de couloir sont donc à prendre avec des pincettes.