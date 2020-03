Le coup d'oeil d'iFixit au scanner LiDAR de l'iPad Pro de 2020

L'iPad Pro de 2020 est arrivé entre les mains des démonteurs en série d'iFixit qui se sont empressés de désosser la nouvelle tablette d'Apple, dans des conditions un peu particulières puisque la Californie est actuellement en état de confinement. L'architecture interne de l'iPad Pro de 2020 n'est pas très différente de celle de son prédécesseur et reste toujours aussi complexe à réparer ; le score de réparabilité est toujours de 3/10. Ce n'est pas une surprise que cela et ce qui nous intéresse aujourd'hui est plutôt le petit coup d'oeil au scanner LiDAR présent à l'arrière de l'iPad.Ce nouveau composant, apparu sur l'iPad avant l'iPhone, permet de cartographier instantanément son environnement en émettant des signaux infrarouges et en calculant ensuite le temps pris pour atteindre un obstacle et revenir à sa source. C'est un fonctionnement proche de celui de Face ID, et iFixit a donc pu obtenir un visuel du nuage de points émis par l'iPad Pro avec une caméra infrarouge. Comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran ci-dessous, le nombre de points émis par le scanner LiDAR est très nettement inférieur à celui de Face ID ; la reconnaissance faciale requiert bien plus de précision.Le scanner LiDAR de l'iPad Pro de 2020 est pour le moment exclusivement utilisé pour améliorer la qualité des applications de réalité augmentée , mais ses applications devraient être plus larges à l'avenir ; combinée aux appareils photos classiques, la cartographie 3D en temps réel devrait permettre de donner un grand coup de pouce à la photographie computationnelle, qui permet de créer un cliché de meilleure qualité en fusionnant les résultats de plusieurs capteurs à la fois (technologie Deep Fusion sur l'iPhone 11, par exemple). En attendant l'arrivée du scanner LiDAR sur l'iPhone 12 Pro en fin d'année, Apple pourrait nous démontrer de nouveaux usages pour celui-ci à l'occasion de présentation d'iOS et d'iPadOS 14 à la WWDC 2020 en juin prochain.