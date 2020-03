L'étrange bug de Safari qui supprime le signe ''+'' des recherches

La version 13.4 d'iOS et d'iPadOS a apporté tout un tas de petites nouveautés intéressantes, mais la mise à jour a aussi ajouté un nouveau bug à Safari, ont découvert de nombreux utilisateurs ces derniers jours. Au sein de Safari, il n'est plus possible d'intégrer le caractère "+" à une recherche sur Google : celui-ci est automatiquement supprimé à la validation de la recherche ! Si vous tentez par exemple de rechercher "Apple TV+", le navigateur vous renverra les résultats d'une recherche sur "Apple TV".Ce bug ne touche que le moteur de recherche de Google et pas Bing, Yahoo ou DuckDuckGo ; il semblerait donc qu'il ne s'agisse que d'un petit problème d'encodage qui sera vite corrigé par un futur correctif. En attendant, vous pouvez contourner le problème en écrivant "plus" en toutes lettres.