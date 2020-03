Apple TV+ : bande-annonce pour la série Trying

La première série britannique d'Apple TV+ est bientôt là !, dont la première bande-annonce est diffusée aujourd'hui, nous raconte l'histoire d'un couple qui désire avoir un enfant mais qui découvre qu'il n'y parvient pas ; pour pouvoir prétendre à l'adoption, Nikki et Jason doivent faire des changements dans leur vie. On retrouve Rafe Spall et Esther Smith, Imelda Staunton, Robyn Cara, Sarah Niles ou encore Jonathan Rhodes au casting de cette série écrite par Andy Wolton et réalisée par Jim O'Hanlon.Cette nouvelle série, dont la première saison comportera huit épisodes de 30 minutes, débarquera sur le service de streaming d'Apple le vendredi 1er mai. Vous pouvez retrouver les prochaines sorties prévues sur Apple TV+ sur cet article