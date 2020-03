De nouveaux anneaux pour les enfants sur watchOS 7 ?

Avec watchOS 7, Apple devrait mettre en place de nouvelles fonctionnalités pour les enfants , et notamment pour les parents la possibilité de configurer plusieurs Apple Watch sur un même iPhone, avec une personnalisation des contenus à synchroniser et d'éventuelles limites, par exemple pour éviter l'usage de la montre pendant le temps scolaire. Selon 9To5Mac , qui était déjà à l'origine de cette information, Apple reverrait certains aspects de son système pour mieux correspondre à un usage par des enfants, et cela devrait affecter le fonctionnement des anneaux d'activité.Aujourd'hui, l'anneau bleu encourage les utilisateurs à se lever régulièrement, l'anneau vert à réaliser un exercice physique, et l'anneau rouge calcule les calories dépensées lors de mouvements intenses. Pour une expérience plus simple et pour éviter d'encourager les enfants à canaliser leurs mouvements, cet anneau rouge changerait d'objectif : au lieu de 500 calories brûlées, il faudrait 90 minutes de mouvements par jour pour fermer l'anneau.Cette nouvelle information est issue d'une version bêta interne d'iOS 14, que nos confrères ont réussi à obtenir il y a quelques semaines. Cette version de travail a déjà dévoilé plusieurs autres informations, comme l'arrivée de nouveaux cadrans ou de la fonctionnalité de suivi du sommeil , l'intégration d'une fonctionnalité de mesure de l'oxygène dans le sang ou encore d'une app dédiée au fitness . Toutes les évolutions de watchOS 7 seront officiellement présentées à l'occasion de la WWDC 2020 en juin prochain.