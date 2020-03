Apple doit s'adapter en urgence au télétravail

L'épidémie de coronavirus a poussé Apple à fermer ses boutiques pour une durée indéterminée, mais les mesures de confinement mises en place un peu partout dans le monde, et notamment en Californie où se trouve le siège de l'entreprise, ont forcé Apple à se convertir au télétravail. Sur Bloomberg , Mark Gurman nous raconte que cette mise en place n'a pas été simple au début du mois de mars ; Apple a une obsession maladive pour la confidentialité autour du développement de ses produits, et chaque employé ramenant du travail à la maison représente un risque de fuite supplémentaire.À Cupertino, les employés sont compartimentés grâce à un système de badge et de multiples portes verrouillées, tous les prototypes sont mis sous clé, et les tests de nouveautés sensibles se font dans des pièces sans fenêtres. Dans ce contexte, s'adapter au travail à la maison est un casse-tête pour les responsables d'Apple, qui ont cependant dû se résoudre à lâcher du lest pour éviter de prendre trop de retard. Le campus d'Apple Park n'est pas totalement vide — certains ingénieurstravaillant avec des machines ne pouvant être déplacées — mais l'essentiel des employés est bien invité à rester à la maison et à communiquer avec les différentes équipes de l'entreprise de manière dématérialisée (FaceTime, Slack, Jabber, WebEx, etc.).

La cafeteria principale d'Apple Park — Photo par Wallpaper

Pour ne pas perdre de temps, Apple aurait autorisé les ingénieurs à ramener des prototypes à la maison, même si les autorisations sont toujours délivrées au plus haut niveau de l'entreprise (la signature d'un Vice-Président est requise). Apple aurait envoyé divers conseils à ses employés pour mieux optimiser leur bureau, et aurait autorisé les notes de frais pour l'achat de bureaux mieux adaptés et d'écrans externes. Certains développeurs se seraient plaints de la difficulté de s'organiser malgré les outils de communication mis en place, mais il n'y aurait pas de retards majeurs.Mark Gurman explique en effet que ce changement brutal de manière de travailler n'a pas bouleversé le calendrier d'Apple, précisant que les projets de nouveaux HomePod, Apple TV, MacBook Pro, iPad d'entrée de gamme, Apple Watch et iMac sont toujours dans les tuyaux pour une sortie cette année. La nouvelle fournée d'iPhone serait également bien prévue pour cet automne, comme initialement prévu. Il y aurait bien eu quelques retards sur certaines nouveautés, mais rien de bien insurmontable pour le moment selon Bloomberg.

Des bureaux d'Apple Park — Photo par Dezeen

C'est une année bien particulière à laquelle les employés d'Apple devront faire face, alors que nous venons tout juste d'apprendre que le confinement de la région de la baie de San Francisco sera prolongé jusqu'au 1er mai au minimum. Apple n'a donc pas d'autre choix que de s'adapter à une culture du télétravail qui n'est pas la sienne ; il vaut mieux quelques fuites que plusieurs mois de retard.