Un lancement imminent pour l'iPhone 9 ?

La conférence de lancement du successeur de l'iPhone 8 était vraisemblablement prévue pour aujourd'hui , avant que l'épidémie de coronavirus ne vienne perturber le début d'année d'Apple. La firme de Cupertino a annulé son événement physique, et les premiers produits de l'année, l'iPad Pro et le MacBook Air de 2020, sont sortis par le biais de communiqués de presse et d'une mise à jour de l'Apple Store en ligne. Pour ce qui est de l'iPhone 9, ou SE 2 selon les rumeurs, il faudra là aussi se contenter d'une annonce sans les froufrous habituels.Malgré les éventuels retards dans la production de l'iPhone 9, l'annonce pourrait être imminente et les indices s'accumulent. Aujourd'hui, MacRumors partage par exemple l'image d'un nouveau étui de marque tierce prévu pour undevant débarquer chez Best Buy dès ce dimanche 5 avril. Jon Prosser affirme quant à lui qu'un briefing interne s'est tenu chez Apple la semaine dernière pour préparer cette commercialisation prévue en avril.L'annonce pourrait être pour cette semaine, la semaine prochaine, ou encore la semaine suivante... mais c'est quoi qu'il en soit visiblement pour très bientôt. Rappelons que l'iPhone 9, si tel est bien son nom, devrait ressembler comme deux gouttes d'eau à l'iPhone 8. Il aurait en revanche des composants plus au goût du jour, avec la puce Apple A13, 1 Go de mémoire vive supplémentaire ou encore l'intégration d'un appareil photo plus performant (3D Touch devrait en revanche être abandonné).