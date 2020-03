Apple Pay maintenant disponible chez UpDéjeuner

C'est une arrivée qui avait été promise en novembre dernier : Apple Pay vient d'être activé chez UpDéjeuner, a annoncé le principal intéressé sur son site web. La fonctionnalité n'est en revanche accessible qu'aux détenteurs de cartes fonctionnant sur le réseau Mastercard (logo présent sur la carte) pour le moment. Ces derniers peuvent ajouter leur carte UpDéjeuner à l'application Wallet de l'iPhone et de l'Apple Watch et réaliser leurs premiers paiements sans contact dès aujourd'hui.UpDéjeuner, anciennement Chèque Déjeuner, a plus de 1,3 million d'utilisateurs en France et c'est donc un nouvel ajout de taille pour Apple Pay. Parmi les nouveaux établissements qui ont déjà annoncés pour les prochains mois, on retrouve LCL Qonto et Kard . Apple a déjà annoncé que 99% des cartes françaises seraient prises en charges d'ici la fin de cette année 2020.