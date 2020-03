Le MacBook Air de 2020 est arrivé chez les revendeurs

À peine deux semaines après sa présentation , le MacBook Air de 2020 affiche des délais de trois semaines sur l'Apple Store en ligne et il n'est pas possible de l'acheter en boutique physique à cause des mesures de confinement mises en place dans le cadre de l'épidémie de coronavirus. Si vous gagner du temps sur votre commande ou si vous souhaitez tout simplement faire confiance à votre revendeur préféré, sachez que le nouvel ordinateur portable d'Apple est arrivé chez les différents revendeurs avec des délais qui sont souvent plus rapides que sur l'Apple Store.Le MacBook Air de 2020 est ainsi en stock immédiat (ou dès lundi selon le modèle) à la Fnac et chez Darty , tout comme chez Amazon . Avec un peu plus d'attente, parfois jusqu'à la fin du mois d'avril, vous pouvez également retrouver les nouvelles références chez Boulanger chez CDiscount et chez Rue du Commerce Les tarifs sont pour l'instant les mêmes que chez Apple, mais il faut bien sûr s'attendre à que cela change dans quelques semaines une fois que les stocks seront un peu plus au rendez-vous ; il faut généralement un à deux mois suite à la présentation d'un nouveau MacBook pour que les premières remises atteignant la barre des -10% soient mises en place. Il est également probable que la Fnac relance sa traditionnelle offre permettant d'obtenir des bons d'achat de 10 € tous les 100 € dépensés dans les prochaines semaines, ce qui ne permettra pas de faire des économies à proprement parler mais au moins de pouvoir s'offrir des accessoires complémentaires sans surcoût.N'oubliez pas, si vous êtes étudiant ou enseignant, que vous avez également la possibilité d'obtenir une remise de 10% sur l'achat de votre Mac par le biais de l'Apple Store éducation . Si vous n'avez pas accès à cette version spéciale de la boutique en ligne d'Apple, vous pouvez également opter pour un des anciens modèles sur le Refurb Store , avec des tarifs commençant à 919 € pour les modèles de 2019 lorsqu'ils sont disponibles ( plus d'infos ).Si votre achat ne presse pas, sachez que le MacBook Air de 2020 est déjà référencé sur notre comparateur de prix et que vous avez la possibilité de mettre en place des alertes de prix par e-mail afin d'être sûr de ne pas rater les offres promotionnelles à venir.