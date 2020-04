Mise à jour pour la suite iWork et iMovie sur Mac et iOS

Pages 10.0

• Faites votre choix parmi un éventail de nouveaux modèles magnifiques conçus pour vous aider à démarrer.

• Ajoutez un document Pages à un dossier iCloud Drive partagé afin de commencer automatiquement la collaboration. Requiert macOS 10.15.4.

• Ajoutez une lettrine pour faire ressortir un paragraphe avec une première lettre grande et décorative.

• Appliquez une couleur, un dégradé ou une image à l’arrière-plan de n’importe quel document.

• Accédez facilement aux modèles que vous avez utilisés récemment grâce à une liste de modèles repensée.

• Imprimez vos documents ou exportez-les au format PDF avec les commentaires.

• Modifiez des documents partagés tandis que vous êtes hors ligne. Vos modifications seront apportées lorsque vous serez de nouveau en ligne.

• Améliorez vos documents grâce à un grand choix de nouvelles figures modifiables.



Numbers 10.0

• Créez des feuilles de calcul avec un nombre inédit de rangs et de colonnes.

• Appliquez une couleur à l’arrière-plan d’une feuille.

• Ajoutez une feuille de calcul Numbers à un dossier iCloud Drive partagé afin de commencer automatiquement la collaboration. Requiert macOS 10.15.4.

• Modifiez des feuilles de calcul partagées tandis que vous êtes hors ligne. Vos modifications seront apportées lorsque vous serez de nouveau en ligne.

• Accédez facilement aux modèles que vous avez utilisés récemment grâce à une liste de modèles repensée.

• Imprimez vos feuilles de calcul ou exportez-les au format PDF avec les commentaires.

• Ajoutez une lettrine au texte contenu dans une figure.

• Améliorez vos feuilles de calcul grâce à un grand choix de nouvelles figures modifiables.





Keynote 10.0

• Ajoutez une présentation Keynote à un dossier iCloud Drive partagé afin de commencer automatiquement la collaboration. Requiert macOS 10.15.4.

• Modifiez des présentations partagées tandis que vous êtes hors ligne. Vos modifications seront apportées lorsque vous serez de nouveau en ligne.

• Faites votre choix parmi un éventail de nouveaux thèmes magnifiques conçus pour vous aider à démarrer.

• Accédez facilement aux thèmes que vous avez utilisés récemment grâce à une liste de thèmes repensée.

• Imprimez vos présentations ou exportez-les au format PDF avec les commentaires.

• Ajoutez une lettrine pour mettre du texte en évidence avec une première lettre grande et décorative.

• Améliorez vos présentations grâce à un grand choix de nouvelles figures modifiables.

Pages 10.0

• Utilisez Pages sur un iPad avec le Magic Keyboard, une souris ou un trackpad pour travailler sur vos documents de façon inédite. Requiert iPadOS 13.4.

• Faites votre choix parmi un éventail de nouveaux modèles magnifiques conçus pour vous aider à démarrer.

• Ajoutez un document Pages à un dossier iCloud Drive partagé afin de commencer automatiquement la collaboration. Requiert iPadOS 13.4 ou iOS 13.4.

• Ajoutez une lettrine pour faire ressortir un paragraphe avec une première lettre grande et décorative.

• Appliquez une couleur, un dégradé ou une image à l’arrière-plan de n’importe quel document.

• Touchez l'écran et maintenez votre doigt appuyé, puis faites-le glisser sur plusieurs objets pour les sélectionner.

• Accédez facilement aux modèles utilisés récemment grâce à une liste de modèles repensée.

• Imprimez vos documents ou exportez-les au format PDF avec les commentaires.

• Modifiez des documents partagés tandis que vous êtes hors ligne. Vos modifications seront apportées lorsque vous serez de nouveau en ligne. Requiert iPadOS ou iOS 13 ou ultérieur.

• Améliorez vos documents grâce à un grand choix de nouvelles figures modifiables.



Numbers 10.0

• Utilisez Numbers sur un iPad avec le Magic Keyboard, une souris ou un trackpad pour travailler sur vos feuilles de calcul de façon inédite. Requiert iPadOS 13.4.

• Créez des feuilles de calcul avec un nombre inédit de rangs et de colonnes.

• Appliquez une couleur à l’arrière-plan d’une feuille.

• Ajoutez une feuille de calcul Numbers à un dossier iCloud Drive partagé afin de commencer automatiquement la collaboration. Requiert iPadOS 13.4 ou iOS 13.4.

• Modifiez des feuilles de calcul partagées tandis que vous êtes hors ligne. Vos modifications seront apportées lorsque vous serez de nouveau en ligne. Requiert iPadOS ou iOS 13 ou ultérieur.

• Touchez l'écran et maintenez votre doigt appuyé, puis faites-le glisser sur plusieurs objets pour les sélectionner.

• Accédez facilement aux modèles que vous avez utilisés récemment grâce à une liste de modèles repensée.

• Imprimez vos feuilles de calcul ou exportez-les au format PDF avec les commentaires.

• Ajoutez une lettrine au texte contenu dans une figure.

• Améliorez vos feuilles de calcul grâce à un grand choix de nouvelles figures modifiables.



Keynote 10.0

• Utilisez Keynote sur un iPad avec le Magic Keyboard, une souris ou un trackpad pour travailler sur vos présentations de façon inédite. Requiert iPadOS 13.4.

• Ajoutez une présentation Keynote à un dossier iCloud Drive partagé afin de commencer automatiquement la collaboration. Requiert iPadOS 13.4 ou iOS 13.4.

• Modifiez des présentations partagées tandis que vous êtes hors ligne. Vos modifications seront apportées lorsque vous serez de nouveau en ligne. Requiert iPadOS ou iOS 13 ou ultérieur.

• Faites votre choix parmi un éventail de nouveaux thèmes magnifiques conçus pour vous aider à démarrer.

• Touchez l'écran et maintenez votre doigt appuyé, puis faites-le glisser sur plusieurs objets pour les sélectionner.

• Accédez facilement aux thèmes que vous avez utilisés récemment grâce à une liste de thèmes repensée.

• Imprimez vos présentations ou exportez-les au format PDF avec les commentaires.

• Ajoutez une lettrine pour mettre du texte en évidence avec une première lettre grande et décorative.

• Améliorez vos présentations grâce à un grand choix de nouvelles figures modifiables.



iMovie 2.2.9

• Utilisez iMovie sur iPad avec un Magic Keyboard, une souris ou un trackpad pour explorer une nouvelle manière de créer des films et des bandes-annonces (requiert iPadOS 13.4) ;

• Utilisez les raccourcis clavier pour basculer entre les cinq modes inspecteur lorsqu’un plan est sélectionné : Action, Ajustements de vitesse, Volume, Titres et Filtres ;

• Utilisez les raccourcis clavier pour faire rapidement pivoter la vidéo à 90 degrés vers la droite ou la gauche ;

• Touchez le bouton Tout télécharger en haut de la liste des bandes-son pour télécharger simultanément l’ensemble des bandes-son groupées ;

• Ajoutez des fichiers PNG, GIF, TIFF et BMP à votre vidéo ;

• Améliorations des performances et de la stabilité.

Une semaine après la sortie de de macOS 10.15.4 ainsi que d'iOS et iPadOS 13.4 , Apple a mis en ligne hier soir d'importantes mises à jour de sa suite bureautique iWork (Pages, Numbers, Keynote) pour le Mac et iOS/iPadOS, et de son logiciel iMovie pour iOS/iPadOS. Pour résumer, il s'agit essentiellement d'apporter la prise en charge des dossiers partagés d'iCloud Drive et la pleine prise en charge des souris et trackpads sur l'iPad. Apple a toutefois profité de l'occasion pour ajouter tout un tas de petites nouveautés ici et là.Voici les nouveautés sur le Mac :Voici les nouveautés sur iOS/iPadOS :Comme d'habitude, vous trouverez ces nouvelles versions dans l'onglet « Mises à jour » de l'App Store sur le Mac, et dans les mises à jour de l'App Store sur iOS et iPadOS (App Store > votre compte > Mises à jour disponibles).