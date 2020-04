Première bêta pour macOS 10.15.5 Catalina

Une semaine après la sortie de macOS 10.15.4 , qui apportait une liste de nouveautés plutôt généreuse, Apple a envoyé aux développeurs la première version bêta de macOS 10.15.5 hier soir. Fidèle à elle-même, Apple ne précise pas quelles sont les nouveautés apportées par cette future mise à jour, et personne ne semble avoir trouvé le moindre changement visible pour le moment. On imagine que les développeurs d'Apple sont plutôt concentrés sur les corrections de bugs, qui sont malheureusement encore nombreux avec macOS 10.15.4.Nous voici déjà au printemps et macOS Catalina est toujours aussi célèbre pour ses bugs et son instabilité générale ; dans ce contexte, l'absence de nouveautés visibles sur macOS 10.15.5 est peut-être une bonne nouvelle, même s'il y a encore du chemin à parcourir. L'arrivée de la version finale de macOS 10.15.5 est attendue pour le mois de mai.